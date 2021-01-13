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Gündem
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul (DHA) - AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

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Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin üçüncü katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri odada mahsur kalan müşterileri yangın merdiveniyle kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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