Beyoğlu’nda otelde yangın

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci kattaki saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saunadan duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. (DHA)