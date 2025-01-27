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Beyoğlu’nda otelde yangın

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#Beyoğlu#Beyoğlu'nda Otel Yangını#İstanbul'da Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:47

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı tarihi otelin eksi ikinci katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci kattaki saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saunadan duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Beyoğlu’nda otelde yangın

Otelde bulunanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. (DHA)

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#Beyoğlu#Beyoğlu'nda Otel Yangını#İstanbul'da Yangın

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