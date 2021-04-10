İstanbul ve Antalya'da pes dedirten görüntüler! Ceza yağdı

Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin altıncı katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi. Partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi. Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak düzenlenen partiye, polis ekipleri baskın yaptı.

Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken, eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi. Otel müşterisi oldukları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye, para cezası kesildi. Ayrıca, otele de cezai işlem uygulandı.





ANTALYA'DA GALA GECESİ

ANTALYA'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.









Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi. Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti. Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.





MALTEPE'DE DE KUMAR BASKINI

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında 11 kişiye toplamda 55 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.



Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; masa üzerinde poker kâğıtları ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 700 lira ele geçirildi. Öte yandan işyeri içerisinde bulunan kişilere 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 40 bin 950 lira, kumar oynadığı tespit edilen kişilere ise 15 bin lira olmak üzere toplamda 55 bin 950 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi olan kişiye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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