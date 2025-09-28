×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu'nda Otel Yangını#Yangın Söndürme#Otel Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 17:20

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberin Devamı

Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlunda otelde korkutan yangın

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözden Kaçmasınİstanbulda bu bölgelere dikkat... Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı 17 il için sarı kodlu alarm verildiİstanbul'da bu bölgelere dikkat... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 17 il için sarı kodlu alarm verildi!Haberi görüntüle

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları dışarıya çıkardı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

Beyoğlunda otelde korkutan yangın

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu'nda Otel Yangını#Yangın Söndürme#Otel Yangını

BAKMADAN GEÇME!