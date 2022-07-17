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Beyoğlu'nda otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı

#Beyoğlu#Otel#Dolar

Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

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İstanbul’da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Beyoğlunda otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı

OTEL ODASINDAN YOLA DOLAR SAÇIP PAYLAŞTI

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve avro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

Beyoğlunda otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı

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BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ ŞAHSI YAKALADI

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.’yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.

Beyoğlunda otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı

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#Beyoğlu#Otel#Dolar

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