×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda 'örümcek adam' gibi hırsız kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:36

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir’de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi. Ev sahibi Mustafa A., “Örümcek adam yanında halt etmiş” dedi.

Haberin Devamı

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 

“ÖRÜMCEK ADAM YANINDA HALT ETMİŞ”

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Beyoğlunda örümcek adam gibi hırsız kamerada

Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” şeklinde konuştu.

Beyoğlunda örümcek adam gibi hırsız kamerada

Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme