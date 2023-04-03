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Beyoğlu'nda önce yayaya sonra araçlara çarptı

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#Beyoğlu#Trafik Kazası#Makas Atan Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 09:25

Beyoğlu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yazıcı'ya ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre caddede makas atarak ilerlerken henüz yeşile dönen trafik ışıklarına girdi. Yeni harekete geçen araçların arasından da makas atarak ilerleyen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçen Murat Yazıcı'ya çarptı.

Beyoğlunda önce yayaya sonra araçlara çarptı

Yazıcı yaralanarak yere düşerken, hızını alamayan otomobil park halindeki iki otomobile çarparak hasar verdikten sonra durabildi.

Yaralı Murat Yazıcı'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlunda önce yayaya sonra araçlara çarptı

Kazaya neden olan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

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#Beyoğlu#Trafik Kazası#Makas Atan Sürücü

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