Beyoğlu'nda olaylı gece! Kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncudan acı haber geldiÜnlü oyuncudan acı haber geldi#Kemal Kuruçay
Ronaldo için olay sözler Bedelini ödedik, huzursuzluk...Ronaldo için olay sözler! 'Bedelini ödedik, huzursuzluk...'#Cristiano Ronaldo
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Bakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladıBakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladı#Koronavirüs
Erdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti 75 milyar dolarErdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti! 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik canavarlarının yarışı kazayla bitti Korkunç anlar kameradaTrafik canavarlarının yarışı kazayla bitti! Korkunç anlar kamerada#Otomobil Yarışı
Bill Gates Efes Antik Kentini gezdi... Üst düzey önlemler alındıBill Gates Efes Antik Kenti'ni gezdi... Üst düzey önlemler alındı#Bill Gates
Türkevi binasının önünde şüpheli paket paniğiTürkevi binasının önünde şüpheli paket paniği#Türkevi
34 kişi hayatını kaybetmişti Suruç davasında karar çıktı34 kişi hayatını kaybetmişti! Suruç davasında karar çıktı#Suruç
1543te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakırda büyük keşif1543'te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakır'da büyük keşif#Diyarbakır
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra... #Şampiyonlar Ligi
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda olaylı gece! Kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var

#Silahlı Saldırı#Restoran#Beyoğlu
Beyoğlunda olaylı gece Kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Beyoğlu semtinde bir restoranda yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restoran çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 23.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyen 4 kişi, yemek çıkışında aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırdı.   

OLAYDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Saldırıda yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 ARAÇLARA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Haberin Devamı

Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Restoran#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor