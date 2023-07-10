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Beyoğlu'nda nefes kesen anlar! Motosikletli gasp çetesi amire takıldı

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#İstanbul#Beyoğlu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 10:55

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde turistleri gasp eden motosikletli çete polis amiri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kendisine silah çeken iki çete üyesinin üzerine polis amiri atlarken nefes kesen anların detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ turistleri gasp eden iki çete üyesinin yakalanma anlarını şu şekilde anlattı:

Suç ve suçluyla mücadelenin ne kadar da cesaret gerektiren olay olduğunu anlatıyor bu anlar. Turistleri uzun süredir takip eden motosikletli, silahlı gasp çetesi. Vatandaşların ‘Turistlere silah çeken kişi var.’ ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçiyor.

 

CEP TELEFONUNDA TURİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntü çok önemli. Komiser olay yerine gidiyor. Gaspçıların üzerine atlıyor, şüpheliyi bu şekilde yakalıyor. Film gibi operasyon. Polisteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk oluyorlar. Beyoğlu’nda turistleri takibe alıyorlar, silahla gasp ediyorlar. Komiser işi ekiplere bırakmıyor. Motosikletli gaspçıların üzerine atlıyor. Silah çekiyorlar polise karşı ama ateş almıyor. Gaspçı yakalandığında cep telefonunda turistlerin görüntüleri ortaya çıkıyor.

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Beyoğlunda nefes kesen anlar Motosikletli gasp çetesi amire takıldı

Burada bir kahramanlık hikayesi var. Komiser anonslar üzerine bölgeye gidiyor. Komiser iki motosikletli gaspçıya sarılıyor düşürüyor. Ateş ediyor, şans eseri tutukluluk yapıyor. İşini cesaretle yapan bir polis. 14 suç kaydı bulunan Yusuf Aslan ve Hamza Aykut yakalanıyor.

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#İstanbul#Beyoğlu#Polis

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