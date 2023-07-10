Beyoğlu'nda nefes kesen anlar! Motosikletli gasp çetesi amire takıldı

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ turistleri gasp eden iki çete üyesinin yakalanma anlarını şu şekilde anlattı:

Suç ve suçluyla mücadelenin ne kadar da cesaret gerektiren olay olduğunu anlatıyor bu anlar. Turistleri uzun süredir takip eden motosikletli, silahlı gasp çetesi. Vatandaşların ‘Turistlere silah çeken kişi var.’ ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçiyor.

CEP TELEFONUNDA TURİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntü çok önemli. Komiser olay yerine gidiyor. Gaspçıların üzerine atlıyor, şüpheliyi bu şekilde yakalıyor. Film gibi operasyon. Polisteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk oluyorlar. Beyoğlu’nda turistleri takibe alıyorlar, silahla gasp ediyorlar. Komiser işi ekiplere bırakmıyor. Motosikletli gaspçıların üzerine atlıyor. Silah çekiyorlar polise karşı ama ateş almıyor. Gaspçı yakalandığında cep telefonunda turistlerin görüntüleri ortaya çıkıyor.

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Burada bir kahramanlık hikayesi var. Komiser anonslar üzerine bölgeye gidiyor. Komiser iki motosikletli gaspçıya sarılıyor düşürüyor. Ateş ediyor, şans eseri tutukluluk yapıyor. İşini cesaretle yapan bir polis. 14 suç kaydı bulunan Yusuf Aslan ve Hamza Aykut yakalanıyor.