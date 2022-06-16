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Olay, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu HÃ¼seyinaÄŸa Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, gece kulÃ¼plerinin Ã¶nÃ¼nde uyuÅŸturucu madde satan ÅŸahsÄ±, bir mekanÄ±n gÃ¼venlik ÅŸefi darbederek sokaÄŸa attÄ±. YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan ise torbacÄ± ilk olarak sokaktan ayrÄ±ldÄ±. Daha sonra tekrar gelen torbacÄ± diye tabir edilen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±yla mekanÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

TARAFLAR BÄ°RBÄ°RÄ°NE GÄ°RDÄ°, MEYDAN KAVGASI Ã‡IKTI

GÃ¼venlik gÃ¶revlileriyle darbedilen ÅŸahÄ±s arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. TaraflarÄ±n birbirine girmesinin ardÄ±ndan sokakta bulunan bÃ¼tÃ¼n mekanlarÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlileri kavgaya dahil olmasÄ±yla ortalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Kimin kime vurduÄŸu belli olmayan kavga dakikalarca sÃ¼rdÃ¼. Tam bitti derken, sokaktan Ã§Ä±kan bir kiÅŸi, kavgaya karÄ±ÅŸan bir ÅŸahsa tekrar saldÄ±rÄ±nca kavga tekrar alevlendi.

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POLÄ°S KAVGAYA KARIÅžANLARI TEK TEK BELÄ°RLEYÄ°P GÃ–ZALTINA ALDI

Dakikalarca sÃ¼ren kavga, sokak iÃ§erisinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±n araya girmesiyle sona erdi. Darbedilen ÅŸahÄ±slar kendi imkanlarÄ±yla sokaktan ayrÄ±lÄ±rken, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ise gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±slarÄ± belirlemek iÃ§in sokak iÃ§erisindeki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledi. YapÄ±lan incelemede polis ekipleri kavgaya karÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±slarÄ± tek tek belirleyerek gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ORTALIÄžIN SAVAÅž ALANINA DÃ–NDÃœÄžÃœ KAVGA KAMERADA

BeyoÄŸluâ€™nda eÄŸlence mekanlarÄ± Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan meydan kavgasÄ± ise gÃ¼venlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ÅŸahÄ±slarÄ±n ilk olarak tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± daha sonra bir ÅŸahsÄ±n darp edildiÄŸi, sonrasÄ±nda ise ÅŸahsÄ±n tekrar gelerek tartÄ±ÅŸma baÅŸlatmasÄ± Ã¼zerine kavganÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â