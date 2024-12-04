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Beyoğlu’nda metruk binada yangın

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#İstanbul#Beyoğlu#BEYOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:57

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı boş olduığu öğrenilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı boş olduğu öğrenilen binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev alev yanan binayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadaki yangını söndürürken, alevlerin yan binalara sıçramaması için önlem alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu’nda metruk binada yangın

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#İstanbul#Beyoğlu#BEYOĞLU

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