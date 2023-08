Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Saniye saniye görüntülendi

Haberin Devamı

Olay, Hasköy Sahili'nde Salı günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. A.S. isimli bir kişi gece saatlerinde sahilde havaya rastgele ateş etmeye başladı. O sırada sahilde oturan ve görev istirahatli oldukları öğrenilen 4 polis silah seslerini duydu ve havaya ateş eden kişinin yanına yaklaştı. A.S., elindeki silahı bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan 4 polisi tehdit etti. Daha sonra elindeki silahı polislere doğrultan magandanın bir anlık boşluğundan faydalanan polislerden biri, silahı almak için müdahalede bulundu. Polisler ve A.S. arasında arbede yaşandı. O sırada A.S.'nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve polislerden birinin kafasının üstünden geçerek şans eseri kimseye isabet etmedi.

Yaralananın olmadığı olayda A.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Haberin Devamı

A.S.'nin havaya ateş ettiği, polislerin A.S.'yi ikna etmeye çalıştığı ve ardından yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında silahın ateş aldığı anlar da yer aldı.