Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi

LGBT Onur Haftası kapsamında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi. Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan eylemcilere, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis müdahale etti.



İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi. Polis, kaçan bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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