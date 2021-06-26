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Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA -
Haber Giriş: 26.06.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi

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Beyoğlu'nda 'LGBT Onur Yürüyüşü' için toplananlara polis müdahalesi

Beyoğlu'nda "LGBT Onur Haftası" kapsamında yürüyüş için toplananlara polis müdahale etti.

LGBT Onur Haftası kapsamında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi. Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan eylemcilere, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi. Polis, kaçan bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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