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DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 04:48 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda koronavirüs baskını! 40 kişiye ceza yağdı

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Beyoğlu'nda koronavirüs baskını! 40 kişiye ceza yağdı
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Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi.

Olay, gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında mekandan şüphelendi. Bir süre mekanı takip eden polis, içeride insanların olduğunu belirledi.

Beyoğlunda koronavirüs baskını 40 kişiye ceza yağdı



Polis, mekana baskın yaptığında 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü. Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti. Ceza kesilenler mekandan gönderildi.

Beyoğlunda koronavirüs baskını 40 kişiye ceza yağdı


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