Beyoğlu'nda korkunç olay! Yapacağı katliamı sosyal medya hesabından duyurmuş

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNTİHAR MEKTUBUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ



Özgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'x' hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu. Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefere yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaratana şükrettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan korkunç olay sonrası olay yerine gelen yakınları feryat etti. Göz yaşı döken yakınları sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Tedbir amacıyla olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Savcının incelemelerinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden anne ve çocukların cansız bedeni, cenaze arabasına alınarak Adli Tıp Kurum Morgu’na götürüldü.

İntihar girişiminde bulunan baba Özgür Nayman ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.