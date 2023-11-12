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Beyoğlu'nda aile içi tartışma katliamla sona erdi

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#Beyoğlu#Cinayet#Özgür Nayman
Beyoğlunda aile içi tartışma katliamla sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 21:11

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken Nayman yoğun bakımda.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Beyoğlunda aile içi tartışma katliamla sona erdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlunda aile içi tartışma katliamla sona erdi

Beyoğlunda aile içi tartışma katliamla sona erdi

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#Beyoğlu#Cinayet#Özgür Nayman

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