×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Cinayet#Kalem
Beyoğlunda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 14:27

İstanbul Beyoğlu’nda börekçide çalışan Derviş K. (21), iş yerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki Engin Yalçın'ı kalemle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Engin Yalçın, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Derviş K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan korkunç cinayet anbean kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören iş yeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın’ı alnından yaraladı. 

ŞİŞE ATTI DİYE ALNINDAN KALEMLE YARALADI

Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Engin Yalçın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Beyoğlunda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİzmitteki cinayette detaylar ortaya çıktı: Olay var toplanın diye arkadaşlarını çağırmışİzmit'teki cinayette detaylar ortaya çıktı: 'Olay var toplanın' diye arkadaşlarını çağırmışHaberi görüntüle

Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Derviş K., iş yeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beyoğlunda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü

Öte yandan, hastaneye tedavi gören Engin Yalçın, yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın’ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.‘yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa’daki evinde gözaltına aldı. Emniyette “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Nenad Petrak, İstanbulda yakalandıKırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Nenad Petrak, İstanbul'da yakalandıHaberi görüntüle

Beyoğlunda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü

Beyoğlunda korkunç cinayet kamerada: Kalemle öldürdü
Engin Yalçın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Cinayet#Kalem

BAKMADAN GEÇME!