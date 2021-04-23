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Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 'Kucağımda çocuk var' diye bağırınca kaçtılar

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İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Babanın “Kucağımda çocuk var" diye bağırmasıyla 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçtı.

Olay, saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı, Mis Sokak'ta kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi.

Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlunda korku dolu anlar Kucağımda çocuk var diye bağırınca kaçtılar
Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Beyoğlunda korku dolu anlar Kucağımda çocuk var diye bağırınca kaçtılar

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