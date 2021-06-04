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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Kimse sakinleştiremedi

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Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Kimse sakinleştiremedi

İstanbul Beyoğlu'nda kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından düştü. Olay yerine gelen anne güçlükle sakinleştirildi.

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  • Apartmanın dördüncü katından düştü Korku dolu anlar
  • Apartmanın dördüncü katından düştü Korku dolu anlar
  • Apartmanın dördüncü katından düştü Korku dolu anlar
  • Apartmanın dördüncü katından düştü Korku dolu anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muhammet Bazaroğlu, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. Bazaroğlu, dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü. Ağaçlık alana düşen Bazaroğlu'nun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

Beyoğlunda korku dolu anlar Kimse sakinleştiremedi

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlunda korku dolu anlar Kimse sakinleştiremedi

"ONU AĞAÇLAR KURTARDI"

Görgü tanığı Nurcan Sağlam "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

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