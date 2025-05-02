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Beyoğlu'nda kiraladıkları daireye uyuşturucu serası kuran 2 şüpheli yakalandı

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#Beyoğlu#Uyuşturucu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 16:13

İstanbul Beyoğlu'nda kiraladıkları daireye sera kurup uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında 'Çekdar' ve 'Serkan' isimli şüphelilerin Sütlüce Mahallesi Zorbayır Sokak'ta kiraladıkları bodrum katta uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

28 Mart'ta tespit edilen daireyi takibe alan ekipler, şüphelilerin eve girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Çekdar K. (28) ve Serkan D. (31) gözaltına alınırken 5 büyük saksı içinde yetiştirilen Hint keneviri, 8 kenevir tohumu, 82,6 gram kurutulmuş mariuhana, 752 gram uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan sıvı gübre ele geçirildi.

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#Beyoğlu#Uyuşturucu#Gözaltı

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