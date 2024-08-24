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Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli yakalandı! 'Sevgilime verecektim'

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#Beyoğlu#Kilise#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 13:02

İstanbul Beyoğlu'nda kiliseye giren bir kişi, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi. 37 suç kaydı bulunan şüpheli, "Mabetten Hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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Olay, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde bulunan bir kilisede meydana geldi. Kilise görevlileri haçın yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi. Kiliseye giden polis ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.

37 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelinin 37 suç kaydı olduğu tespit edildi. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Haç kiliseye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli "Mabetten Hırsızlık" suçundan tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kiliseye giren hırsız bir süre kilisede oturuyor. Daha sonra haç sembolünün bulunduğu noktaya giden hırsız sembolü çalarak kiliseden ayrılıyor.

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#Beyoğlu#Kilise#Hırsızlık

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