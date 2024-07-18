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Beyoğlu'nda kardeşini dövüldüğünü duyunca dehşet saçtı

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#Beyoğlu#İstanbul#Kavga
Beyoğlunda kardeşini dövüldüğünü duyunca dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 12:14

İstanbul Beyoğlu'nda kardeşini dövenlerin peşine düşen Mahsum Y., çıkan kavgada Müslüm H. silahla vurarak yaraladı. İki grubun karıştığı kavga anları kameraya yansırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay 7 Temmuz'da Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mahsum Y., aynı gün kardeşini döven şahsın peşine düştü. Ardından taraflar sokakta karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Mahsum Y., Müslüm H.'yi bacağından vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi dün Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamları sevk edildi.

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Beyoğlunda kardeşini dövüldüğünü duyunca dehşet saçtı

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#Beyoğlu#İstanbul#Kavga

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