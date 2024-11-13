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Beyoğlu’nda kapkaç kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Polis#Kapkaç
Beyoğlu’nda kapkaç kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:16

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda bekleyen Kazakistan uyruklu Raigul Kubzhanova kapkaça uğradı. Cep telefonu kapkaç şüphelisi tarafından çalınan kadın polise giderek şikayetçi oldu. 17 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Olay, 19 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kazakistan uyruklu 41 yaşındaki Raigul Kubzhanova arkadaşlarıyla birlikte bulvardaki kaldırımda beklemeye başladı. O sırada arkasından yaklaşan şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak aldı ve kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şüphelinin peşinden koştu ancak şüpheliyi yakalayamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 YAŞINDA 24 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 17 yaşındaki H.V. olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında şüpheli H.V. Esenler Fatih Mahallesi’ndeki bir caddede yakalandı. Gözaltına alınan H.V. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.V. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.(DHA)

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#İSTANBUL#Polis#Kapkaç

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