MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda kaldırımda mezar! Geçenler dua ediyor ama...
GeriGündem Beyoğlu'nda kaldırımda mezar! Geçenler dua ediyor ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda kaldırımda mezar! Geçenler dua ediyor ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyoğlu'nda kaldırımda mezar! Geçenler dua ediyor ama...
Abone Olgoogle-news

Beyoğlu'nda sokak ortasında, kaldırımda biulunan bir mezarı görenler şaşırıyor.  Mahalle sakinlerinin yanından her geçişlerinde durarak  dua okuduğu mezarın kime ait olduğu ve kaç yıllık olduğu bilinmiyor.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde, ilk bakışta sıradan görünen bir sokak... Fakat sokak görenleri hayrete düşüren bir özellik barındırıyor. Sokak; kaldırım üzerindeki mezarıyla diğer sokaklardan ayrılıyor. Mezar taşı da olmadığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı olarak kullanılan alanda evi bulunan 'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Mahallelilerin çoğu mezarın yanından her geçişlerinde durup dua okumayı ihmal etmiyor.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Tüylüoğlu, 55 yıl önce geldiği mahallede ilk  olarak dikkatini mezarın çektiğini ifade ederek "Ben buraya 1965 senesinde geldim, buradaydı. Buralarda ev ve yol yoktu. Caminin girişinde su vardı. Burada 3 tane ev vardı. O 3 ev buradan su alırdı. Bu adanın sahibinin halası mıdır, yengesi midir, babası mıdır ama bu adanın sahibinin mezarlık" diye konuştu.

Mezarla ilgili, sadece kendilerine çocuklukta anlatılan kadarını bildiğini belirten Tüylüoğlu, "Zamanında buralar sahipsizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi. Bu mezarı buraya gömdüler. Bizim çocukluğumuzda bize anlatılan bu. O gün bu mezarı buraya gömdüler. O gün bu gündür bu mezar burada" dedi.   Tüylüoğlu, yıllarca bakımsız olan mezara Beyoğlu Belediyesi'nin sahip çıktığını, bugünkü konumuna getirildiğini anlattı.

Beyoğlunda kaldırımda mezar Geçenler dua ediyor ama...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle