Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

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Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor.

KADININ BAŞINA ŞİŞE VURDU

Yerden kalkan saldırgan adamı arkadaşı engellemeye çalışırken, saldırgan yerden aldığı şişeyi kadının başına atıyor. Saldırganın attığı şişe iş yerinin camını kırıyor. Kadın can havliyle kaçarken onu kovalayan saldırgan çelme taktığı kadını yere düşürüyor. Yanındakilerin araya girmesiyle saldırgan ve arkadaşı uzaklaşırken saldırıya uğrayan kadın ve yanındaki arkadaşı diğer yöne doğru gidiyor.

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Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor.