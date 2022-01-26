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Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

#Beyoğlu#Kadına Şiddet#Darp

Beyoğlu'nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, polise şikayette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı.

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Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor. 

Beyoğlunda kadına şiddet Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

KADININ BAŞINA ŞİŞE VURDU

Yerden kalkan saldırgan adamı arkadaşı engellemeye çalışırken, saldırgan yerden aldığı şişeyi kadının başına atıyor. Saldırganın attığı şişe iş yerinin camını kırıyor. Kadın can havliyle kaçarken onu kovalayan saldırgan çelme taktığı kadını yere düşürüyor. Yanındakilerin araya girmesiyle saldırgan ve arkadaşı uzaklaşırken saldırıya uğrayan kadın ve yanındaki arkadaşı diğer yöne doğru gidiyor.

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Beyoğlunda kadına şiddet Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor.

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