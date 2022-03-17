Beyoğlu'nda kadına şiddet! Saldırgan koca gözaltına alındı

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Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında, Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, bebek arabasındaki çocuğu ile yol kenarında bekleyen eşiyle, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kadın, bebek arabasındaki çocuğunu almak istedi. Kadının çocuğu almak isterken, koca eşine yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle sokak ortasında yığılıp kaldı. Çevredekilere aldırış etmeyen koca ise sakin tavırlar ile bebek arabasındaki çocuğuna gitti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kadının yardımına çevredekiler koşarken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis, saldırgan kocayı gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

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EŞİNE YUMRUK ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kadına şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobil, yol kenarında bekleyen ailenin yanında duruyor. Otomobilin sürücü ile konuşan koca, daha sonra eşinin yanına gelerek tartışmaya başlıyor.

Eşinin bebek arabasındaki çocuğu almak istemesi üzerine öfkelenen koca, kadına yumruk atıyor. Kadın ise aldığı darbeyle yere düşüyor.