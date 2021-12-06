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Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici konuştu

#İstanbul#Taksi#Trafik
Beyoğlunda kadın turisti yola iten taksici konuştu

İstanbul Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici, "Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım" diyerek kendisini savundu. Doğan Polat meslektaşlarından özür dileyerek, "Taksici arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum bunları böyle gündeme getirdiğim için. Onlar haklarını bana helal etsinler. 4 tane çocuğum var ikisi okuyor. Evimiz kira, ocağımız kira, hiç kimsenin hayatını düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu'nda geçen çarşamba saat 07.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nden yabancı uyruklu kadın, tartıştığı taksicinin itmesi sonucu yola düştü. Kadın, o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Taksici Doğan Polat, işini geri alabilmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gittiğini söyledi. Polat, yaşadığı süreçten dolayı meslektaşlarından da özür diledi.

"KADIN BENİ BIRAKMADI YAKAMA YAPIŞTI KAFASI GÜZELDİ"

Tartışmanın çıktığı sabahı anlatan Doğan Polat, "Kadını o gece Aksaray İSKİ'nin önünden aldım. Saat 06.30-07.30 civarlarındaydı, bana 'beni Taksim'e götürün' dedi. Taksimetremi açtım, gittim. Benimle Türkçe konuşuyordu. Kadın ya Faslıydı ya da Suriyeliydi. Kadını aldım Taksim'e götürdüm. Taksim'e gidince bana, 'burada bekleyin, ben köpeğimi alıp geleceğim sonra beni Feridiye Caddesi'ne bırakın' dedi. Kendisine önce taksi ücretini ödemesi gerektiğini ve ardından yine kendisini burada bekleyeceğimi söyledim. Ardından kapıyı açtı arabadan indi ve gitti. Paramı vermedi ben de taksiden indim. Arkamda bir servis arabası vardı. Arabanın oraya gitti bir erkekle konuşmaya başladı. Yanına gidip, 'benim ücretimi ödeyin ben beklemeyeyim gideyim' dedim. O da bana dönüp, 'ben size 50 lira para verdim siz benim paramın üstünü verin' dedi. O öyle deyince benim hepten beynime kan fışkırdı. Olay Şaban'ın filmine döndü, ekmeğe yağ bandırıyor ya para istiyor o da ondan para istiyor. Biz de o duruma düştük. Ardından 'lanet olsun tamam gidiyorum' dedim. O esnada kapımı açmaya çalışıyorum, beni bırakmıyor yakama yapıştı kafası güzeldi çünkü. Videolarda da görünüyor 2-3 defa kapıyı açmaya çalışıyorum kadın beni bırakmıyor. O anda o halk otobüsü orada duruyordu. Yolcu alıp bindiriyordu o kameralarda da zaten olay ortaya çıkıyor. Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım para bile almadım "dedi.

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"TAKSİCİ ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

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Doğan Polat meslektaşlarından özür dileyerek, "Taksici arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum bunları böyle gündeme getirdiğim için. Onlar haklarını bana helal etsinler. 4 tane çocuğum var ikisi okuyor. Evimiz kira, ocağımız kira, hiç kimsenin hayatını düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne giderek işe iadesini talep eden Doğan Polat "UKOME'ye gidiyorum, suçsuz olduğumu söylüyorum. UKOME bana, 'gidin bana dava açın ben size tazminat ödeyeyim' diyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir adalet yok. Beni bu yaştan sonra kim işe alacak. Mesleğimden oldum birde küfüt yiyorum. Benim bu zamana kadar birtane şikayetim yok. Sosyal yardımlara başvuracağım. Hanımla aramız açıldı. Bana, 'neden aldın yolcuyu' diyerek kızıyor. Her kafası güzel olanı biz taksiye almasak ne olacak. Ben mesleğimi geri istiyorum. Biz emekçi adamlarız. Ben mağdurum ben sadece şoför kartımı istiyorum" diye konuştu.

 

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#İstanbul#Taksi#Trafik

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