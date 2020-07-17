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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda kaçak nargile tütünü operasyonu

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Beyoğlu'nda kaçak nargile tütünü operasyonu
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BEYOĞLU'ndaki bir depoya düzenlenen operasyonda 1 ton 117 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'ndaki bir binanın alt katında bulunan depoda kaçak nargile tütünü depolandığı ve piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Depoyu teknik ve fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, çalışmalarının tamamlamalarının ardından 29 Haziran günü adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 117 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Depoda bulunan Nusret A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli "Kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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