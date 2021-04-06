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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda İsrail uyruklu Türk vatandaşı, otel odasında ölü bulundu

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Beyoğlu'nda İsrail uyruklu Türk vatandaşı, otel odasında ölü bulundu

Beyoğlu Asmalımescit'te 71 yaşındaki İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, otel odasında ölü bulundu. Vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan Behmoaram'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

Olay, Beyoğlu, Asmalımescit Caddesi'ndeki otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık yedi yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram'ın (71) odasından kötü kokular gelmesi üzerine otel görevlileri odaya girdi. Görevliler, Behmoaram'ın yatakta oturur vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve darp izine rastlanmayan Behmoaram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Behmoaram'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

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