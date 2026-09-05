×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Beyoğlunda iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 15:31

Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Gözden KaçmasınBursada orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahaleBursa'da orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahaleHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Yangın#İtfaiye Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!