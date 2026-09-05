Beyoğlu'nda iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hasan YILDIRIM /İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 15:31
Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.
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