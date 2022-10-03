Beyoğlu’nda iş yerinde hırsızlık! O anlar kamerada

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Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesinde 26 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine giren şüpheli, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Bilgisayarın olmadığını gören çalışan güvenlik kamera görüntülerini inceleyince iş yerine hırsız girdiğini anladı. Polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.



Polisin yaptığı incelemede eşkali belirlenen şüphelinin H.Z olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu H.Z. Gezi Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı. H.Z.'ye "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca kontrol hükümleri uygulandı.



