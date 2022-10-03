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Beyoğlu’nda iş yerinde hırsızlık! O anlar kamerada

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#İSTANBUL#Beyoğlu#Polis
Beyoğlu’nda iş yerinde hırsızlık O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 11:22

İstanbul Beyoğlu’nda iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

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Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesinde 26 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine giren şüpheli, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Bilgisayarın olmadığını gören çalışan güvenlik kamera görüntülerini inceleyince iş yerine hırsız girdiğini anladı. Polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede eşkali belirlenen şüphelinin H.Z olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu H.Z. Gezi Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı. H.Z.'ye "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca kontrol hükümleri uygulandı.

Beyoğlu’nda iş yerinde hırsızlık O anlar kamerada


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#İSTANBUL#Beyoğlu#Polis

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