Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü

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Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.