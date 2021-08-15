Beyoğlu'nda inşaatta yangın
BEYOĞLU Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaat yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan bazı işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada, binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesinden ekipler de çalışmalara destek verdi.