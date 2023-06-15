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Beyoğlu'nda ilginç anlar! Kendini yere atarak taksiciye tepki gösterdi

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#Beyoğlu#İstanbul#Taksi
Beyoğlunda ilginç anlar Kendini yere atarak taksiciye tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 11:19

İstanbul Beyoğlu'nda, iddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yere attı, aracın altına girmeye çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi. Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı.

Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor. (DHA)

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#Beyoğlu#İstanbul#Taksi

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