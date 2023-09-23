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Beyoğlu'nda İETT otobüsü tramvaya çarptı: Trafikte yoğunluk

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#Kaza#Otobüs#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 16:44

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

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Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet- Kabataş seferini yapan İETT otobüsü yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı. Trafikte ise çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.

Beyoğlunda İETT otobüsü tramvaya çarptı: Trafikte yoğunluk

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#Kaza#Otobüs#İstanbul

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