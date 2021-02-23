Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Otomobilini parçaladığı dayısı demir çubukla dövdü
İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün hareketli anlar yaşandı. Dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Kavga aile üyelerinin araya girmesiyle bitti.
Olay, Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı.
Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.