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GeriGündem Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Otomobilini parçaladığı dayısı demir çubukla dövdü
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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Otomobilini parçaladığı dayısı demir çubukla dövdü

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İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün hareketli anlar yaşandı. Dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Kavga aile üyelerinin araya girmesiyle bitti. 

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  • Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
  • Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
  • Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
  • Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı.

Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.

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