Beyoğlu’nda hareketli anlar... Polis silahlı saldırganın üzerine böyle atladı

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Beyoğlu Kemerhatun Caddesi üzerinden 2 el silah sesi duyan Güven Timleri Şubesi ekipleri hızla olay yerine gitti.

POLİS SİLAHLI SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLADI

Polis ekipleri, işyerinin kapısında içeri doğru ateş açan saldırgan Fikret T.’nin üzerine atlayıp onu etkisiz hale getirdi.

“SİLKELEMECİ” HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler yine aynı saatlerde Beyoğlu’nun başka bir sokağında da, “silkeleme” yöntemiyle vatandaşı silkeleyip cep telefonun çalan bir hırsızı da kıskıvrak yakaladı.