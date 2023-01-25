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Beyoğlu'nda 'gizli polisiz' deyip 10 bin dolar çaldılar

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#BEYOĞLU#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 11:03

BEYOĞLU'nda telefonla aradıkları Fayaz N.'yi (52) sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyip kandırarak 10 bin dolarını çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin sözde kılık değiştirmiş polis gibi motosikletli kurye olarak parayı almaya gittikleri anları güvenlik kameraları kaydetti.

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Beyoğlu'nda 17 Ocak 2023 tarihinde polise başvuran 52 yaşındaki Fayaz N., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından kandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Fayaz N., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek, terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediği öğrenildi. Onlara inandığını anlatan mağdur Fayaz N., "Sonra yanımdaki tüm parayı operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmem gerektiğini anlattılar. İş yerime gelerek 10 bin dolar para aldılar. Geldiklerinde motosikletli kurye gibi giyinmişlerdi. Bana gizli polis olduklarını söylediler. Parayı sonra geri vereceklerdi. Ancak bir daha kendilerinden haber alamadım." dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurbanlarıyla konuşurken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Şüphelilerin motosikletlerle parayı almaya gitmeye hazırladıkları anlar kamera görüntülerine yansıdı. Bu görüntülerin izini süren dedektifler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ali E.K.(21), Bedirhan Ç.(19), Oğuzhan İ.(20)'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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#BEYOĞLU#İstanbul#Polis

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