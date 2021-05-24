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GeriGündem Beyoğlu'nda gizemli olay! 5 gündür aynı yerde oturuyor, nedenini kimse bilmiyor
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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda gizemli olay! 5 gündür aynı yerde oturuyor, nedenini kimse bilmiyor

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İstanbul Beyoğlu'nda Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor.  Kadın, çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmiyor, kimseyle konuşmuyor. Bir mahalleli, ''Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Para veriyoruz, almıyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak kimseyle konuşmuyor. Yüzünü kapattı. Israr ettiğinizde tepki gösteriyor'' dedi.

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  • Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın; 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
  • Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın; 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
  • Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın; 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
  • Beyoğlunda gizemli Afrikalı kadın; 5 gündür oturduğu duvardan kalkmadı
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Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine mahalle sakinlerin ifadesine göre 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan burada duruyor. 

Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

Beyoğlunda gizemli olay 5 gündür aynı yerde oturuyor, nedenini kimse bilmiyor
Mahalle sakinlerinden biri, “Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak kimseyle konuşmuyor. Yüzünü kapattı. Israr ettiğinizde tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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