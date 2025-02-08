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Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu

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#Beyoğlu#Gecekondu#Yangın
Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 05:25

Beyoğlu'nda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda gecekondu ev kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, 00.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondu evde henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın binayı sardı.

Hızla yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu

Gecekondunun yanında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangından etkilenen bir kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucunda gecekondu ev kullanılamaz hale gelirken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Beyoğlu#Gecekondu#Yangın

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