Beyoğlu'nda gece kulübüne baskın! Polisi gören maskeyi taktı...
İstanbul Beyoğlu'nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde yasakları hiçe sayıp yapılan parti polis baskınıyla son buldu. Polis baskınıyla şoke olan 29 müşteri hemen maskelerine sarıldı. Ancak hiçbiri cezadan kurtulamadı...
Hiç kimsenin sağlığını düşünmeyen eğlence tutkunları koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları hiçe saydı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı onlarca kişi Beyoğlu'ndaki işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde eğlendi.
Sosyal mesafe ve maske kurallarının uyulmadığı gece kulübüne ise polis ekipleri baskın yaptı. Polis baskının hemen ardından müziği kestirip ışıkları açtırdı. O anda gece kulübünde bulunan onlarca kişi maskelerine sarıldı. Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi.
Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.
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