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Gündem
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.09.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada

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Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Ukraynalı turiste tekme ve yumruklarla saldıran 3 kişi, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ederek kaçtı. Yaşanan gasp güvenlik kameralarına yansıdı. 

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  • Beyoğlunda turisti böyle gasp ettiler
  • Beyoğlunda turisti böyle gasp ettiler
  • Beyoğlunda turisti böyle gasp ettiler
  • Beyoğlunda turisti böyle gasp ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 31 Ağustos Salı günü gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaklarda dolaşan ve çevreyi gözleyen şüpheli 3 kişi önce bir iş yerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Daha sonra bir alt sokağa giden şüpheliler, yoldan geçen Ukraynalı bir turiste seslendi.

Turistin yanına giden şüphelilerden biri yumruk atarak turisti yere düşürdü. Tekme ve yumruklarla turiste saldıran kişiler bıçakla da tehdit etti. Ukraynalı gencin cebinden telefonu ve cüzdanını zorla alan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

 

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Yaşanan olayı anlatan çevredeki bir esnaf “Yan komşum bana geldi. Kamerasıyla oynandığını söyledi. Görüntüleri de bana gösterdi. 3 kişi burada bekliyorlar. Yoldan geçen arabaları ve insanları gözlemliyorlar. Daha sonra geliyorlar kameranın yerini değiştiriyorlar. Ben de görüntüleri seyrettikten sonra o görüntüleri bir komiser arkadaşa attım. Buradan çıktıktan sonra alt sokağa gitmişler. Ya 6 kişi ya da 3 kişilerdi çünkü kıyafetler farklı. Montlarını çıkarıp çantalarına atmış olabilirler. Alt sokakta beklemeye başlamışlar. Ukraynalı bir genci gözlerine kestirmişler. Onu bir anda dövmeye başlamışlar. Aynı zamanda çocuğa bıçak çekerek korkutmuşlar, cep telefonu ve paralarını alarak kaçıyorlar. Zaten görüntülerde bunlar var" dedi.

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