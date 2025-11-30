Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası Erhan Yavuz, sokakta yürürken nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçerken Yavuz'u gören B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın haldeki Erhan Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Kısa sürenin ardından kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi Kuloğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan epilepsi hastası Erhan Yavuz'un gasbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, baygın halde bulunan Erhan Yavuz'u 2 şüphelinin gasbettiği anlar yer aldı.