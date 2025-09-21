Beyoğlu'nda dehşete düşüren olay: Çarptı, iki araç arasında sıkıştırıp altına aldı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde cipin sürücüsü Nizamettin İ., bulunduğu yerden hızlı kalkış yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yaya Abdurrahman D.’ye çarptı. Ciple park halindeki otomobil arasında sıkışarak yere düşen yayaya cip bir kez daha çarptı.

Yaya, kaçmaya çalışırken kendisini yola attı; kazada 4 araçta hasar meydana geldi. Yaya Abdurrahman D.'nin ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAYA CİPLE OTOMOBİL ARASINDA SIKIŞTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Abdurrahman D. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Gözaltına alınan sürücü Nizamettin İ., emniyete götürüldü. İfadesi alınan sürücü hakkında 'Taksirle yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. Sürücü Nizamettin İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.