Gündem Haberleri

Beyoğlu'nda dehşet! Taksici hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksici#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 08:02

İstanbul Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk olay sonrası, 'Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık.' dedi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'BİRER BİRER MESLEKTAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK'

Olayla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum.

Beyoğlunda dehşet Taksici hayatını kaybetti

Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar, bu ölüm haberleri çoğaldıkça. 'Bu mesleği bırak, artık yapma' diyorlar.

Beyoğlunda dehşet Taksici hayatını kaybetti

Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz.
Beyoğlunda dehşet Taksici hayatını kaybetti

Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

