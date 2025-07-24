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Beyoğlu'nda dehşet! Seyyar satıcı yer kavgasında dövülerek öldürüldü

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#Beyoğlu#Seyyar Satıcı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 09:46

İstanbul Beyoğlu’nda çay ve su satışı yapan seyyar satıcı Yunus Ertekin (50) ile Mustafa Ö. (44) arasında yer nedeniyle kavga çıktı. Kavgada aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ertekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Ö. tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çukur Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin ile aynı mahallede sabit yerde satış yapan Mustafa Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ertekin, Mustafa Ö. tarafından yumruklandı.

Beyoğlunda dehşet Seyyar satıcı yer kavgasında dövülerek öldürüldü


Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ertekin yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Beyoğlunda dehşet Seyyar satıcı yer kavgasında dövülerek öldürüldü

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Mustafa Ö. yakalandı. Tartışmanın Mustafa Ö. ile ölen Yunus Ertekin arasında bölgede sabit ve seyyar çay su satışı yapma nedeniyle çıktığı, tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği belirlendi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mustafa Ö., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlunda dehşet Seyyar satıcı yer kavgasında dövülerek öldürüldü

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#Beyoğlu#Seyyar Satıcı#Cinayet

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