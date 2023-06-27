Beyoğlu'nda dehşet! Kavga ettiği kişilere otomobil ile çarptı

Haberin Devamı

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavga etmeye başladı.

Kadınları darp eden iki kişi kadınlar ile birlikte otomobile binip olay yerinde kaçmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine dönen kişiler kavga ettikleri grubun üzerine otomobili sürdü ve otomobil hızla Muhammed Faruk'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Muhammed Faruk park halindeki otomobile de çarparak yere düşüp yaralandı.

Haberin Devamı

Saldırganlar otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen yaralanan kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri otomobil ile çarpıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.