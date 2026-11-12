Beyoğlu'nda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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Sütlüce Mahallesi, Bekçi Sokak'ta bir evden gelen kötü koku nedeniyle binadakilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evde halıya sarılı erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği henüz bilinmezken olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışması sürüyor.

'CESET KOKUSUNDAN POLİSİ ARAMIŞLAR'

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

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