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Beyoğlu'nda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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#İstanbul#Beyoğlu#Cinayet
Beyoğlunda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 15:07

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

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Sütlüce Mahallesi, Bekçi Sokak'ta bir evden gelen kötü koku nedeniyle binadakilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evde halıya sarılı erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği henüz bilinmezken olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışması sürüyor. 

Beyoğlunda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

'CESET KOKUSUNDAN POLİSİ ARAMIŞLAR'

Mahalleli Murat Bayatlı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

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Beyoğlunda dehşet: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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#İstanbul#Beyoğlu#Cinayet

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