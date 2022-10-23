Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda dehşet! Çiğ köfte dükkanını alt-üst ettiler

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 15:46

İstanbul Beyoğlu'nda, çiğ köfte dükkanına gelen 10 kişilik grup, baba ve oğlunu sopalarla darbettikten sonra silahla ateş açtı. Ölümden dönen çiğ köftecinin sahibi "Burada can güvenliğimiz yok. Bunu yapanların acilen yakalanmasını istiyorum. Emniyete giderek şikayetçi oldum. Hala bize haber gönderiyorlar. 'Şikayetçi olmayın' diyorlar" dedi. Baba oğulun sopalarla darbedildiği ve anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir çiğ köfte dükkanında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen bir kişi, önce çiğ köfte istedi. Ardından da iddialara göre "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti. Bir süre sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kişi dükkana geldi. Dükkanın önünde baba ve oğluna saldıran kişiler sopalarla darbetti. Saldırganlar bir süre sonra dükkan camına silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahlı ve sopalı saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ellerinde sopalarla gelen 10 kişilik grup, sopalarla baba ve oğluna saldırdı. Bir süre sonra gruptakilerden biri silahla dükkana ateş açıyor.

Beyoğlunda dehşet Çiğ köfte dükkanını alt-üst ettiler

"BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Haberin Devamı

Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. "Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi.

Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar.

Beyoğlunda dehşet Çiğ köfte dükkanını alt-üst ettiler

Babama saldırdılar. Bana saldırdılar. Ben kendimi mutfağa kilitledim. Arkadan bana bıçak salladı. Montumu sıyırdı. Ben de kendimi içeri attım. İçlerinden biri silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Camı kırdılar. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum.

10 dakikada bu kadar kişi toplanamaz. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Burada daha çok cinayetler, yaralamalar olmadan Tarlabaşı Bulvarına bir el atsınlar. Burada her mahallenin her sokağın çetesi var. Grupları var. İşin enteresan tarafı bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek şikayetçi oldum.

Bana, babama ve dükkanımıza saldıranların acilen yakalanmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Hala bize haber gönderiyorlar. 'Şikayetçi olmayın' diyorlar" dedi.

Gözden Kaçmasın

Esenlerde taciz iddiası mahalleyi karıştırdıEsenler'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Polis

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez