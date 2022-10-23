Beyoğlu'nda dehşet! Çiğ köfte dükkanını alt-üst ettiler

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Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir çiğ köfte dükkanında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen bir kişi, önce çiğ köfte istedi. Ardından da iddialara göre "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti. Bir süre sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kişi dükkana geldi. Dükkanın önünde baba ve oğluna saldıran kişiler sopalarla darbetti. Saldırganlar bir süre sonra dükkan camına silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahlı ve sopalı saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ellerinde sopalarla gelen 10 kişilik grup, sopalarla baba ve oğluna saldırdı. Bir süre sonra gruptakilerden biri silahla dükkana ateş açıyor.



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Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. "Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi.



Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar.



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