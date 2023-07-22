Beyoğlu'nda dehşet anları... Taksici kadın yolcuyu feci şekilde darbetti! Sürücünün çalışma izni iptal edildi

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Korkunç olay, Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı.

FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti. Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici kadına saldırdı. Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını feci şekilde darbetti.

O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Taksici olay sonrası uzaklaştı.

İBB, TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETTİ

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Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı.

Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

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